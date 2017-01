Ein Bewohner im Krankenhaus Christbaum brannte: Nur Spitz blieb

Unvergesslich im negativen Sinne wurde die Silvesternacht 2016/2017 für eine 45-Jährige aus Marchegg. Denn eigentlich wollte sie das Jahresende gebührend feiern, weshalb eine Feuerwerksbatterie der Klasse F2 gekauft wurde. Man will das Feuerwerk schließlich in Ruhe genießen.Beim Handling des pyrotechnischen Hilfsmittels kam es schließlich zum schweren Unfall: Die Frau wollte die erste von zwei Lunten zünden, beugte sich über die Batterie. Das Problem: Beim Anzünden der zweiten Lunte ging das Geschoss schon los – diese war nämlich nur der Ersatz für eine potenzielle Fehlzündung der ersten.Die Hausfrau erlitt ein rund sechs Zentimeter großes Hämatom und Verbrennungen im Brustbereich, sowie Verbrennungen zweiten Grades an beiden Handflächen und der linken Gesichtshälfte. Durch den lauten Knall aus geringer Distanz dürfte auch das linke Ohr der Frau etwas abbekommen haben. Die 45-Jährige wurde ins AKH nach Wien gebracht. Wie berichtet, hatte die Polizei in der Silvesternacht Einiges zu tun. Insgesamt 13 Menschen wurden bei Zwischenfällen mit Böllern, Raketen, Bränden oder aufgrund von alkoholgeschwängerten Auseinandersetzungen verletzt.