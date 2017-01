Totalsperre auf der A4 Tanklaster-Crash: Lenker zugedröhnt und ohne Führerschein

"Als ich wieder herausgekommen bin, ist eine junge Frau mit dicker Wollhaube zu mir gekommen", erzählt der Rentner. Die Unbekannte gab sich als Spendensammlerin aus, hielt ihm nur einen Zettel vors Gesicht, wo oben stand: "Ich sammle für Taubstumme."Der ehemalige Bankangestellte zückte sein Börserl, gab der Frau 5 Euro, musste aber noch mit Adresse und Name unterschreiben: "Es ist alles so schnell gegangen, wie ich kurz darauf einkaufen wollte, waren 250 Euro aus der Geldbörse weg." Der Senior will vor der Masche warnen, ähnliche Fälle gab es auch in Bruck und Wr. Neustadt.