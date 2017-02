In der Nacht zum Mittwoch wurde in das Vereinshaus zum zweiten Mal eingebrochen. (Foto: SC Gmünd)

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Mittwoch eine Fensterscheibe des Clubhauses eingeschlagen und die Räume durchsucht. Aus der Umkleidekabine wurde eine Lautsprecherbox in der Größe von 1,50 x 0,50 x 0,50 Zentimeter gestohlen. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Es wurde bei der Polizei Anzeige erstattetObmann Karl Bauer verärgert: "Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass bei uns eingebrochen wurde. Vor einem Jahr verschwand eine Musikanlage aus den Kabinen."Die Kampfmannschaft des SC Gmünd spielt in der 2. Landesliga West. Vor Beginn der Frühjahrssaison liegt die Mannschaft mit 17 Punkten an der 7. Stelle.