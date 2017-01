Pkw-Brand auf B17 Aus Motorraum schlugen plötzlich Flammen

Auto brannte aus Alter VW Bus ging in Flammen auf

Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte Mittwoch gegen 6.30 Uhr früh die Flammen, schlug bei der Feuerwehr Alarm und lief umgehend zum daneben stehenden Haus, um die Besitzer zu wecken. Zeitgleich schlug auch der Hund der Familie an, machte durch lautstarkes Bellen darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmte.Beim Eintreffen der Florianis standen die beiden aneinandergereihten Hütten bereits in Vollbrand. Probleme machten den Einsatzkräften nicht nur die frostigen Temperaturen – sowohl Schutzbekleidung als auch Wasser führende Armaturen sowie die Straße froren – sondern auch der in einer der Gartenhäuschen stehende 600-Liter-Heizöltank, dort gelagerte Farbeimer und Haushaltschemikalien.Der Einsatzleiter beschloss also, jene Hütte von außen großzügig mit Schaum zu fluten. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Brand schließlich abgelöscht.Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache.