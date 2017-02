Feuerinferno Pkw brannte auf der A1 bei Haag völlig aus

Feuer in Schönbühel Schuppen brannte: Feuerwehr rettet Ehepaar vor Flammen

Brand in Euratsfeld Garage auf Bauernhof ging in Flammen auf

Ein Frühaufsteher hatte die Flammen auf dem nur vier Kilometer von der tschechischen Grenze entfernten Bauernhof entdeckt, sprintete zum Feuerwehrhaus und drückte den Sirenenknopf."Innerhalb weniger Minuten standen 98 Einsatzkräfte von sieben freiwilligen Feuerwehren im Einsatz", schildert Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos. Doch bei Eintreffen der Florianis stand das Gebäude bereits in Vollbrand.Unter schwerem Atemschutz wurden die Flammen gelöscht. "Ein Überschlag auf weitere Nebengebäude – darunter der angrenzende Stall und das Wohnhaus der Familie – konnte verhindert werden. Trotz aller Bemühungen war es aber nicht mehr möglich, die 65 Schafe rechtzeitig in Sicherheit zu bringen", so Resperger.Sie verbrannten qualvoll. Personen wurden bei dem Flammeninferno keine verletzt.Mehrere Stunden standen die Feuerwehren im Einsatz, um immer wieder aufflackernde Glutnester abzulöschen.