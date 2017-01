Ersthelfer zeigten Mut Unfallopfer suchte via Facebook seine Retter

Heiße Szenen wie bei einem Actionfilm bei Eiseskälte auf der A2 am Samstag: Auf der Rückfahrt vom Urlaub fing der silberne BMW von zwei Wienern plötzlich Feuer, der Lenker schaffte es mit dem rauchenden Fahrzeug gerade noch auf einem Kettenanlegeplatz, dann ging der Wagen in Flammen auf."Heute"-Fotograf Daniel Schreiner fuhr zufällig vorbei, blieb stehen, bot sofort seine Hilfe an: "Die zwei Männer waren nicht in Gefahr, die Feuerwehr war schon alarmiert. Das Auto war jedoch nicht mehr zu retten. Der Kettenanlegeplatz war rund acht Kilometer vor Aspang."Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ein und löschten das Feuerwrack, die zwei Wiener blieben unverletzt.