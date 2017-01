Kein Zugang möglich Haus brannte: Gartenzaun stand unter Strom

Alles was zu einer guten Partynacht dazugehört, bot man den Gästen des Schlossrestaurants in St. Peter/Au dieses Wochenende: Disco-Kugel, feine Musik, gute Getränke – und eine Nebelmaschine.Dass die die Umgebung etwas zu stark "einräucherte", wurde erst bemerkt, als plötzlich die Mitglieder der Feuerwehr vor der Türe standen. Der Brandmelder hatte aufgrund des dichten Nebels angeschlagen und die Feuerwehr mit einem so genannten "Tus-Alarm" zum Schloss beordert.Da der Ursprung des Alarmes aber schnell ausfindig gemacht werden konnte, gaben die Florianis umgehend Entwarnung. Die Party konnte weitergehen.