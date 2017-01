Der Schneepflug kam von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben.

Sonntag kurz vor 19 Uhr war der Mitarbeiter des Räumdienstes auf seiner Tour über die L 6080 von der Straße abgekommen, rutschte in Folge mit dem Heck in den Straßengraben und steckte fest.Für die alarmierten Florianis erforderte der Einsatz jede Menge Muskelkraft. Mit großen Schaufeln musste der Schnee rund um die Reifen des Pflugs erst weggeschaufelt werden, bevor der Lkw mit Traktor und Seilwinde aus der Misere gezogen werden konnte.Insgesamt zwei Stunden lang tüftelte man am anmontierten Pflug und dem richtigen Winkel, um das tonnenschwere Fahrzeug wieder auf die Straße zu verfrachten.