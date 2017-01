Am Bahnhof Gänserndorf Unbekannte entfachten Lagerfeuer in Unterführung

Bei der Abfahrt von Ebenwald auf der vereisten Loipe in Richtung St. Veit/Gölsen kam die Langläuferin aus Wien zu Sturz und blieb schwer verletzt im Schnee liegen. Ihr Begleiter verständigte mit dem Handy die Rettung.Der Notarzt stellte einen komplizierten Beinbruch fest und alarmierte den Notarzthubschrauber Christophorus 2.Da die verletzte Frau in einem Waldstück lag, mussten die Silberhelme der Feuerwehr Kleinzell die 50-Jährige rund 180 Meter zum Hubschrauber-Landeplatz auf ein freies Feld tragen.Die Frau wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Lilienfeld geflogen.