Liebeskummer lohnt sich doch – der augenscheinliche Beweis dafür ist der gebürtige Kärntner Patrick G. "Meine erste Liebe, die selbst überhaupt kein Bewegungsfreak ist, hat mich verlassen. Mir ging es schlecht, ich habe wenig gegessen, bin in den Sport geflüchtet. Ein befreundeter Bodybuilder verpasste mir dann den Feinschliff, gab mir Ernährungstipps", verrät der ehemalige Übergrößen-Träger."Und da ich ohnedies die Hälfte meiner Zeit im Fitnesscenter war, begann ich gleich die Ausbildung zum Personal Trainer", sagt Patrick. Das niedrigste Gewicht waren 75 Kilogramm. "Am wohlsten fühle ich mich aber mit knapp 90 Kilo", so der Sportcoach zum "Bezirksblatt".Die Damenwelt reagierte auf die echt "fette" Wandlung begeistert: "Auf einmal haben Mädels mit mir geflirtet, die mich vorher gar nicht bemerkt haben", lacht das Muskelpaket. Auf einen kurzen Flirt – nicht mehr – dürfen die Frauen bei ihm hoffen.Denn mit seiner neuen Flamme Katharina führt er jetzt den "Lions Gym"-Club in Horn. "Nachbetrachtet war die Trennung von meiner Ex-Partnerin sogar gut, sonst wäre ich heute vermutlich noch dicker", scherzt Patrick – und verabschiedet sich zum Training.