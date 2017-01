Die 31-jährige Angeklagte beim Prozess (Foto: mph)

Wie unsozial man mit Social Media umgehen kann, beweist ein Schwindel, der jetzt in Korneuburg vor Gericht landete. Eine mit Facebook nicht ganz vertraute 33-Jährige hatte ihre Nachbarin (31) ersucht, ihr doch die Facebook-App aufs Handy zu installieren.Die 31-Jährige speicherte die App und gleich ein Nacktfoto der 33-Jährigen dazu (die Herkunft des Nacktbildes blieb auch vor Gericht ungeklärt). Mit einer unglaublichen "Wuchtel" erpresste die Weinviertlerin dann das Opfer: "Du weißt aber eh, dass die Facebook-Polizei gerade bei Nacktfotos extrem reagiert. Die kennt da kein Pardon", stand aber ihrer "Freundin" mit Rat und Tat zur Seite."Ich kann eine Löschung versuchen, aber das ist teuer", so die Angeklagte und lockte dem Opfer 6.600 Euro für die "Löschung" und 2.500 Euro für die "gerichtliche Ordnungsstrafe", die sie selbstverständlich unverzüglich ans Gericht weiterleiten werde, heraus."Schamlos! Sie haben die Naivität ihrer Nachbarin auf übelste Weise ausgenützt", sagte Richter Manfred Hohenecker und urteilte dementsprechend hart: 15 Monate teilbedingt, fünf Monate davon muss die "Social Media-Expertin" in den Häf’n.