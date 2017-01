Brisante Ermittlungen in Brunn am Gebirge (Foto: Wikipedia)

Brisante Ermittlungen in Brunn am Gebirge (Foto: Wikipedia)

Tierdrama in NÖ Hunde beißen Alpaka in Gehege tot

Polizei fahndet Täter schossen mit Pistole Fensterscheibe der Florianis ein

Die besachwalterte Frau gab bei der Polizei zu Protokoll von zwei Flüchtlingen (19 und 24) in ihrem eigenen Apartment in Brunn am Gebirge (Mödling) mehrfach missbraucht worden zu sein. Ein dritter Beteiligter soll zugeschaut haben.Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt nach der Anzeige der 24-Jährigen laufen, der 19-Jährige und der 24-Jährige wurden vorübergehend verhaftet – beide streiten laut "Krone" die Tat aber vehement ab. Das Trio sprach von einvernehmlichem Sex.