Folgenschwerer Unfall auf der L4040: Am Abend kollidierten zwei Autos frontal, beide Lenker wurden in ihren stark demolierten Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehren Sollenau und Leobersdorf mittels hydraulischem Rettungssatz befreit werden.Notärzte und Sanitäter kämpften um das Leben der zwei Fahrer, trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen starben die beiden noch an der Unfallstelle. Die Unfallwracks wurden von der Feuerwehr geborgen.