Der Brand entstand in einer Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses, durch den starken Rauch waren insgesamt sieben Menschen in ihren Apartments eingeschlossen, darunter auch zwei Kleinkinder und ein Mieter in der brennenden Wohnung.Insgesamt drei Atemschutz-Trupps wurden in das Haus geschickt, um es zu evakuieren. Die sechs in den Wohnungen ausharrenden Personen wurden mit Fluchthauben ausgestattet und in Sicherheit gebracht.Sie wurden noch vor Ort von Rettung und Notarzt versorgt.Der Mieter der in Brand stehenden Wohnung wurde schließlich mit Hilfe einer Drehleiter über das Fenster gerettet und ins Spital nach Melk gebracht.