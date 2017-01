Großeinsatz 30 Feuerwehren kämpften gegen Brand in Gasthof

Nachbarn sowie ein zufällig am Brandort vorbeikommender Fahrzeuglenker entdeckten die Flammen und schlugen Alarm. Beim Eintreffen der Florianis stand die Garage bereits in Vollbrand, durch den Funkenflug drohte das Feuer auch auf ein benachbartes Wohnhaus überzugreifen.Insgesamt sieben Feuerwehren wurden für den Löscheinsatz unter schwerem Atemschutz angefordert, 120 Helfer kämpften stundenlang gegen die Flammen. Um möglichst schnell Herr der Lage zu werden, wurde das in der Garage gelagerte Holz aus dem Gefahrenbereich geräumt, auch Maschinen standen in dem brennenden Gebäude.Eine zusätzliche Herausforderung stellte die Kälte dar: Bei Minus 11 Grad und eisigem Wind drohten die Löschleitungen zuzufrieren. Damit das verbrauchte Löschwasser nicht zu Eis gefriert und den Brandort zu einem Eislaufplatz verwandelt, wurde regelmäßig Salz gestreut.Das benachbarte Wohnhaus konnte letztendlich geschützt werden, die Garage selbst wurde aber ein Raub der Flammen.Die Arbeiten dauerten bis Sonntagfrüh an. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit ermittelt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.