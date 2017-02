Sie war bewusstlos Krimirätsel: Auto in Vollbrand, Frau lag im Bach

Der Bewohner der Hütte, der sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs in der Werkstätte gleich nebenan befand, nahm plötzlich Brandgeruch wahr. Als er nach dem Rechten sehen wollte, entdeckte er die Flammen im Dachbereich des 21 Quadratmeter großen Gartenhäuschens.Sofort lief er in die Hütte und versuchte das Feuer, das im Bereich des Schwedenofens entstanden sein dürfte, zu löschen – vergeblich. Nachbarn alarmierten schließlich die Einsatzkräfte.Über den Feuerwehr-Pager wurde auch der Sohn des Hüttenbewohners, Feuerwehrmann Leo S., auf den Brand aufmerksam, eilte herbei und kontrollierte sofort, ob es seinem Vater gut geht. Er setzte auch die alarmierten Florianis bei Eintreffen über die genaue Lage in Kenntnis.Mit einer über das Nachbargrundstück gelegten Löschleitung und unter schwerem Atemschutz wurde das brennende Häuschen abgelöscht. Angrenzende Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Gartenhütte brannte aber komplett aus.Leopold S. senior, der die Hütte auch im Winter bewohnt – sie war also häuslich eingerichtet – kommt einstweilen bei seiner Familie unter.