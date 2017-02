Total zerstörter Pkw (Foto: Feuerwehr NÖ)

Geisterfahrer-Tragödie in Niederösterreich, heute Samstag, gegen 7.45 Uhr, auf der Südautobahn bei Wiener Neustadt: Bei der Abfahrt von Wien kommend in Richtung Wiener Neustadt kollidierten zwei Pkw und bohrten sich mit enormer Wucht ineinander. Durch den massiven Aufprall wurden die Fahrzeuge völlig zerstört.Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Lenker schwer verletzt, einer musste nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiener Neustadt vom einem Notarztteam an Ort und Stelle reanimiert werden. "Die Hilfe kam leider zu spät, der Mann ist am Einsatzort verstorben", weiß Feuerwehr-Sprecher Franz Resperger.Der zweite Unfallbeteiligte wurde mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Abfahrt beim Knoten Wiener Neustadt ist wegen der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr und die Unfallaufnahme durch die Polizei nach wie vor gesperrt.