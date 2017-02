Bei Abfahrt Pistenunfall am Ötscher: Achtjähriges Mäderl verletzt

Prozess in Krems 16-Jähriger lud Kinderporno auf Facebook hoch

Über 20 Anzeigen Vandalismus in Trumau: 22-Jähriger ist tatverdächtig

Der Diebstahl ereignete sich in den Mittagsstunden des 17. Dezember, der Täter führte mit der Bankomatkarte des Opfers Bargeldbehebungen bei zwei Bankomaten in Maria Enzersdorf und Perchtoldsdorf durch.Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche des Kriminellen: Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Perchtoldsdorf unter der Tel.: 059133-3342 erbeten.