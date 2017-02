Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Feuerdrama in Göstling Brand in Wohnhaus fordert ein Todesopfer

Feuerwehr löschte Gartenhütte stand in Vollbrand

Sie war bewusstlos Krimirätsel: Auto in Vollbrand, Frau lag im Bach

Diesel soll in Parallelschiff umgepumpt werden Tanker-Drama auf Donau: Kapitän für Rettung sagte kurzfristig ab

Einen nicht alltäglich Ort für einen Einsatz hatten die Florianis an der tschechischen Grenze in Seefeld-Kadolz. Einem Bestatter war ein sehr persönlicher Gegenstand (nein, nicht das Handy) in eine Gruft gefallen. Er wollte in das Grab hinabsteigen, entschied sich im letzten Moment doch die Feuerwehr zu rufen."Eine richtige Entscheidung. Gase können sehr gefährlich sein", sagt Kommandat Richard Gall im "Heute"-Gespräch. Zur Erinnerung: Gärgase werden häufig unterschätzt, sind unsichtbar, aber oft tödlich. Im Waldviertel waren 2014 drei Menschen in einem Brunnen erstickt - Vater, schwangere Tochter und Schwiegersohn waren in einen Brunnen erstickt Ein Feuerwehrmann stieg mit Schutzanzug und Atemschutz in die Grabstätte hinab, belüftete das Grab, hob den Gegenstand auf und übergab diesen dem erleichterten Besitzer. Um Spekulationen vorzubeugen: "Es war kein Smartphone, dem Bestatter war aber es wichtig, dass wir die Sache nicht nennen und das respektieren wir", so Richard Gall.