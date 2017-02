Halle in St. Pölten verwüstet Einbruch in Glanzstoff-Areal: Jüngster Täter ist 8 Jahre alt

Mit roter, silberner und schwarzer Farbe im Gepäck machte sich der 22-Jährige Sonntagnacht auf den Weg durch Trumau, besprühte Autos, Fassaden, Schaukästen und auch Mülleimer mit den Worten "Seti", "Seli" oder "Segi" sowie der Buchstabenkombination "XD". Ein achtjähriger Bub musste dem jungen Mann, der später bei der Polizei angab, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben, die ganze Zeit zusehen. Eine Bekannte hatte den 22-Jährigen gebeten auf den Burschen aufzupassen. Anstatt in süßen Träumen, verbrachte er die Nacht auf Streiftour mit dem Arbeitslosen.Ein Zeuge hatte die beiden erwischt, als sie in der Nacht einen Zigarettenautomaten ansprayten und rief die Polizei. Wie berichtet, war man aufgrund der Größe der Täter davon ausgegangen, dass es sich um Kinder oder Jugendliche handelt.Die Beamten machten sich direkt nach dem Anruf des Zeugen im Streifenwagen auf den Weg, grasten jede Ecke Trumaus ab. Auch Polizeihunde aus Wiener Neustadt halfen.Diverse Einvernahmen brachten schließlich den Ermittlungserfolg: Der 22-Jährige wurde ausgeforscht und gestand. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt folgt. Auch die Jugendwohlfahrt wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.Nach wie vor sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten. Telefonnummer: 059 133-3315.