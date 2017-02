Chemie-Einsatz (Foto: Manfred Wimmer/FF Krems)

Mehrere Fahrzeuge rückten am Montag zur Einsatzstelle aus. Einsatzkräfte in Chemikalienschutzanzügen stellten Auffangwannen unter den beiden Austrittsstellen beim Waggon auf. Es stellte sich dann rasch heraus, dass nur geringe Mengen der Chemikalie ausgeronnen waren. Das Ladegut dürfte sich durch die Sonneneinstrahlung im Waggon ausgedehnt haben. In der Folge wurden geringe Mengen der giftigen Flüssigkeit abgelassen, um den Füllstand zu senken.60 Liter Methanol wurden schließlich zu einem Kremser Industriebetrieb gebracht.