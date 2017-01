Brandstiftung in Korneuburg Feuerteufel fackelt Spielplätze ab – 500 Euro für Hinweise

Nach Party im "Brookyln" Skurril: Discobesucher erfand Autodiebstahl, um Crash zu vertuschen

Gegen 3.30 Uhr entdeckten Anrainer, dass ein Graffitisprayer am Bahnhof in Hainfeld einen Waggon beschmierte. Sie meldeten den Vorfall sofort der Exekutive. Als die Beamten der Polizeiinspektion Hainfeld und St. Veit an der Gölsen eintrafen, flüchtete der Täter zu Fuß. Die Polizisten liefen ihm nach und konnten ihn nach kurzer Verfolgungsjagd am Bahnhofsareal stellen.Der 23-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld wurde vorläufig festgenommen. Er hatte einen Triebwagen auf einer Länge von vier Metern mit Lackspray besprüht. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.