Karl Schlögelhofer starb Donnerstagfrüh in Haag. (Foto: Pfarre Stadt Haag)

Gesundheitlich etwas angeschlagen war Pfarrer Karl Schlögelhofer die letzten Tage. Donnerstagfrüh dann der Schock: Der 55-Jährige ist tot. Erst im Oktober hatte er sein 20-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Als Todesursache wird eine übergangene Grippe vermutet.Der beliebte Pfarrer wird am Donnerstag, den 19. Jänner nach einem Gottesdienst zu Grabe getragen. Einen Tag davor, am 18. Jänner, wird in Haag ihm zu Ehren ein Requiem gefeiert.