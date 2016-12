Verletzte bei Verkehrsunfall Rettungswagen kollidiert mit Auto

Autounfall im Bezirk Gmünd Crash: Ehepaar und Kind (8) verletzt

Geknickte Bäume und Co in NÖ So beschäftigt ist die Feuerwehr wegen Sturm Barbara

Warteschlange in der SCS Mega-Anstrum auf Media-Markt

Auf "Heute"-Anfrage bei der NÖ Gebietskrankenkasse müssen derzeit (Kalenderwoche 51, aktuellste Zahlen) 2.795 Versicherte (davon schon 64 mit "echter" Grippe) das Bett hüten. 2015 gab es in der 51. Kalenderwoche 2.046 Fälle, davon elf mit Influenza.Auch von den Virologen der Medizinischen Universität Wien wurde nun offiziell der Beginn der Grippewelle in Österreich ausgerufen – so früh wie seit 1999 nicht. Eine wirkliche Begründung dafür gibt es nicht. Der Höhepunkt steht aber erst bevor – Mitte Februar 2016 waren es in NÖ über 4.000 Fälle. Die Grippewelle dauert in der Regel acht bis zwölf Wochen – eine Impfung ist noch sinnvoll.