Hackschnitzelanlage in Brand (Foto: einsatzdoku.at)

Hackschnitzelanlage in Brand

Auszucker in Traisen Alko-Gast verprügelt 2 Polizisten

Drei Opfer im Spital 10 Menschen bei Brand in Krems gerettet

10.000 € Beute in Wr. Neustadt Schüsse bei Überfall auf Großmarkt

In erster Linie wurde mit zwei Löschleitungen eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Um einen neuerlichen Brandausbruch zu verhindern, wurde der gesamte Hackschnitzelbunker händisch von den Feuerwehren ausgeräumt.Statt der Weihnachtsfeier nahmen die Ausräumarbeiten rund fünf Stunden in Anspruch. Danach konnten die Einsatzkräfte mit ihren Familien das Weihnachtsfest genießen. Was genau den rand ausgelöst hatte, ist noch nicht geklärt.