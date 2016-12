Mann schwer verletzt Crash: Lenker aus Kastenwagen geschleudert

Tierhasser in Wr. Neustadt Sniper schießt Katze ins Bein

Heikler Zwischenfall am Donnerstag um 3 Uhr in der Früh in der Theodor-Körner-Gasse in der Babenbergerstadt: Die alleinstehende Dame wurde durch Lärm geweckt, drehte das Licht auf und hielt Nachschau. Sie sah zwei Unbekannte davonlaufen.Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Männer sind rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, trugen dunkle Jacken und Hauben. Die Ermittlungen der Exekutive laufen auf Hochtouren.