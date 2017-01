Großeinsatz 30 Feuerwehren kämpften gegen Brand in Gasthof

Die Wehren versuchten alles um die Flammen rasch einzudämmen. Da sich in der Hütte mehrere Gasflaschen befanden. Von denen zwei bereits explodiert sind. Die Löscharbeiten für die drei im Einsatz befindlichen Feuerwehren gestalteten sich schwierig. Da die Zufahrtsstraße rund einen halben Kilometer vom Haus entfernt endet, mussten die Feuerwehrleute das Material zu Fuß durch steiles Gelände bis zur Einsatzstelle bringen. Das abgelegene Holzhaus befindet in einem Waldstück im Viertel "Kammerjoch" unweit von Wien.Mehrere Dieselkanister wurden in Sicherheit gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden. Rund 65 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie mussten eine 500 Meter lange Löschleitung legen. Der Hund des Besitzers wird vermisst. Ob er verbrannt ist oder sich in den Wald retten konnte, ist derzeit noch unklar. Der Mann ist obdachlos, darf aber nach Absprache mit dem Bürgermeister diese Nacht im Hotel übernachten.