Missliche Lage: Der Vierbeiner steckte fest und musste von der Feuerwehr Brunn am Gebirge gerettet werden. (Foto: www.ff-brunnamgebirge.at)

Missliche Lage: Der Vierbeiner steckte fest und musste von der Feuerwehr Brunn am Gebirge gerettet werden. (Foto: www.ff-brunnamgebirge.at)

Der verletzte Hund wurde in das Tierschutzhaus Vösendorf gebracht. (Foto: www.ff-brunnamgebirge.at)

Samtpfote seit August vermisst 950 km: Katze reiste von Holland bis Niederösterreich!

Missliche Lage für einen Vierbeiner, der nach einem Verkehrsunfall auf der B12 in einem Auto feststeckte: Obwohl Unfallzeugen, die couragiert anhielten, sich redlich bemühten, konnte das Tier nicht befreit werden. Es wurde deshalb die Feuerwehr Brunn am Gebirge alarmiert.Die Einsatzkräfte entfernten sofort mit einigen gegschickten Handgriffen die Teile der Plastikverkleidung und konnten so den Hund sanft befreien – Tierrettung geglückt!Die anwesenden Unfallzeugen chauffierten den verletzten Vierbeiner schließlich zur Untersuchung ins Tierschutzhaus Vösendorf.Der Hundesbesitzer aus Wien konnte ebenfalls ausgeforscht werden.