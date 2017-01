Tier war entkräftet Hund aus eiskaltem Bach gerettet

Ein Jagdhund und ein Mischling waren über Nacht in den abgezäunten Bereich der Farm in Hennersdorf (Bezirk Mödling) eingedrungen und attackierten eines der vier Alpakas. Die vierjährige "Anita" überlebte den Angriff nicht."Drei Stunden hat der Tierarzt alles versucht, doch die Verletzungen waren zu stark", erzählte ihre Besitzerin traurig. Der Amtstierarzt untersucht den Fall noch und muss dann entscheiden, was mit den Hunden passiert.