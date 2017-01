Wer kennt diese Täter, Polizei bittet um Hinweise. (Foto: LPD NÖ)

Raubüberfall in Baden Einbrecher überrascht: Seniorin bekam Polster aufs Gesicht gedrückt

Feuer in Vitis Feuerwerks-Reste setzten Schuppen in Brand

Unfall am Hochkar Kind (6) bei Kollision mit Snowboarder schwer verletzt

Am 15. September 2016 gegen Mitternacht schnitten sie das Stoffverdeck eines Cabrios auf und stahlen aus dem Wagen eine Sonnenbrille. Danach wurden durch Aufbrechen der Fahrradschlösser zwei Bikes gestohlen.Die gleichen Täter versuchten am 3. November 2016 zwischen 19.30 bis 20.15 Uhr beim Fahrradabstellplatz am Bahnhof Felixdorf zwei Fahrräder zu stehlen.Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Sollenau, Telefon 059 133-3370.