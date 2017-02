Thomas K. (25) aus Atzelsdorf schritt mutig ein. (Foto: Privat)

"Ich wollte vom Bahnhofsparkplatz mit dem Auto heim fahren. Da habe ich gesehen, wie drei Männer ein Mädchen um die 20 an den Haaren zogen und sie in eine Ecke drängten. Es war schon heftig", so Thomas K. (25) zu "Heute".Er blieb stehen, machte die Beifahrertüre auf und das Opfer sprang rein. "Ich habe die drei gefragt, was das soll und ob wir eine Polizei brauchen. Dann sind sie weg." Thomas K. brachte die junge Frau, die anonym bleiben will, zum Bahnhof nach Tulln, im Web bedankte sie sich beim "hübschen Retter".Anzeige liege laut Polizei keine auf, FPChef Andreas Bors fordert: "Die Videoüberwachung gehört ausgewertet!"