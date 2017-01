Freund starb bei Spritztour 2-Promille-Lenker krachte in Geländer: Beifahrer tot

Crash auf der S6 Junge Pkw-Lenkerin krachte in Unfallauto

Crash bei St. Pölten Auffahrunfall: Zwei Lenkerinnen verletzt

Gegen 18.15 Uhr verlor die junge Frau aus dem Bezirk Mödling die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto überschlug sich mehrmals, ehe das völlig demolierte Fahrzeug neben der Autobahn am Dach liegen blieb. Die verletzte Lenkerin wurde im Auto eingeklemmt.Der Rettungsdienst befreite die Patientin und brachte sie in ein Spital. Die Feuerwehr Wiener Neustadt sicherte die Unfallstelle gemeinsam mit der Asfinag ab. Danach wurde der Unfallwagen mit Hilfe einer Seilwinde geborgen.Die Autobahn musste immer wieder auf eine Spur verengt werden, was zu Verzögerungen im Abendverkehr führte.