In den Morgenstunden kam die Lenkerin mit ihrem Auto von der schneeglatten Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte über den Graben in ein Waldstück.Ersthelfer eilten zur Unfallstelle und versorgten die verletzte Frau, bis der Rettungsdienst übernahm. Der Wagen wurde mittels Seilwinde von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg am Wechsel geborgen.