An den Stammtischen wird schon eifrig diskutiert und Teile der Bevölkerung sind auch verunsichert. Denn wenn Göllersdorf diese spezielle Behandlung und Betreuung für psychisch kranke Straftäter anbieten wird, könnte laut einem Insider die Zahl der 60 Justizwachebeamte drastisch reduziert, vielleicht sogar halbiert werden.Geplant sei das Organigramm von Asten (forensisches Zentrum im Bezirk Linz-Land) zu übernehmen. Doch Experten sind skeptisch, denn während in Oberösterreich die mittelschweren Fälle bzw. Straftäter in stabilem Zustand behandelt werden, sitzen in Göllersdorf die schweren Jungs.