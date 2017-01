Chaos nach EInbruch in Mistelbach und der Angeklagte in Korneuburg (Foto: Daniel Schreiner, LPD NÖ)

Chaos nach EInbruch in Mistelbach und der Angeklagte in Korneuburg (Foto: Daniel Schreiner, LPD NÖ)

Der Pole hatte mit seinen zwei Komplizen bei drei Coups im Bezirk Gmünd und in Mistelbach Ware im Wert von 105.000 Euro gestohlen und sie dann im Heimatland verkauft.

Raffiniert war der Einbruch in Mistelbach im September 2015: Während der Öffnungszeiten pickten die Kriminellen unbemerkt den Bewegungsmelder zu und stiegen dann am Wochenende seelenruhig ein. Die Täter hatten sogar Zeit, die Packerl zu öffnen und gezielt 730 Lego-Figuren und 22 Autos einer Carrera-Rennbahn auszuwählen.



Ein anderes Mal gingen sie brachialer vor, schossen mit Steinschleuder und Stahlkugel die Scheibe vom Noteingang ein. DNA-Spuren überführten den vorbestraften Angeklagten, der in Polen verhaftet wurde. Das Urteil: 22 Monate Haft.

Ein Mittäter war im Vorjahr bereits verurteilt worden, der dritte Mann ist noch flüchtig.

Beim Bahnhof Tulln Mann (23) entblößte sich vor Frauen

Tragödie in Baden Frau von Güterzug erfasst und getötet