Zwei Mal, am 14. Jänner und am 18. Jänner, gab es Nachmittags Brandalarm beim Spielplatz. Bei beiden Bränden musste die Feuerwehr Korneuburg ausrücken und löschen. Insgesamt entstand der Stadtgemeinde Korneuburg ein Schaden von 12.000 Euro. Die Gemeinde hatte sogar eine Belohnung für Hinweise ausgelobt. Nach intensiven Erhebungen und mehreren eingelangten Hinweisen konnte die Polizei mehrere jugendliche Verdächtige ausforschen. Im Zuge ihrer ersten Einvernahme verstrickten sich die jungen Zündler in Widersprüche. Bei einer neuerlichen Einvernahme zeigten sich die 14- und 15-Jährigen geständig.Die Brände waren mittels Stroh und Fahrzeugbenzin entfacht worden. Das Motiv: Langeweile. Die Jugendlichen wurden wegen schwerer Sachbeschädigung und falscher Beweisaussage angezeigt, auch die Jugendwohlfahrt wurde informiert.