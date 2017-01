Der Familienvan wurde auf der Seite so stark verformt, dass eines der Kinder im Wagen eingeschlossen war. (Foto: Feuerwehr Blindenmarkt/Lukas Klammer)

Durch den Aufprall in einer Unterführung der L97 im Ortsteil Kottingburgstall wurde die hintere Tür des Familien-Autos so stark verformt, dass eines der Kinder, ein achtjähriger Bub, im Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die anderen beiden Burschen (6 und 12 Jahre) kletterten über die Beifahrertüre aus dem Van. Mit dem hydraulischen Rettungsgerät der alarmierten Feuerwehr Blindenmarkt konnte der Achtjährige schnell aus dem Pkw gerettet werden.Die Mutter und ihre drei Kinder wurden an Ort und Stelle vom Notarzt des Samariterbundes aus Persenbeug sowie Sanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital gebracht.Der Familienvan wurde schließlich von den Florianis auf den Verladeanhänger gehoben und abgeschleppt, ebenso wie der VW Bus, der mit Hilfe einer hydraulischen Hubbrille geborgen wurde.