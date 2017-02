Crash auf der A2 Pkw überschlug sich – beide Insassen unverletzt

Küchenbrand in Bad Vöslau Heißes Fett: Mann (40) verbrannte sich beim Kochen Arme und Beine

Einsatz auf der Gemeindealpe Schneeschuhwanderer (58) stürzte 130 Meter ab – gerettet

Flammen schlugen in den Nachthimmel, eine Frau lag bewusstlos im Bachbett - rund 200 Meter vom brennenden Auto entfernt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Denn das Bild war anfangs sehr rätselhaft: Frau bewusstlos in Bachbett, Auto abgefackelt.Aber relativ rasch konnten die Ermittler Entwarnung geben – es liegt definitiv kein Fremdverschulden vor. Die Frau dürfte in suizidaler Absicht gehandelt haben.