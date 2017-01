Auf B25 von Auto erfasst Neujahrs-Drama: Toter war beliebter Kicker beim ASK Ybbs

So wie jeden Tag war der 41-Jährige gerade dabei, seine Tiere zu Füttern. Doch ein kleiner Fehler sollte an diesem Neujahrsabend schwere Folgen haben: Der Landwirt bemerkte, dass die Rinder das bereitgestellte Futter in die Box wühlten, anstatt es aus dem Trog vor der Absperrung zu fressen.Also beugte sich der Mann über die Eisenverrohrung in die Box hinein, um das Futterchaos wieder in Ordnung zu bringen. Just in dem Moment wurde er von einem rund 400 Kilo schweren Stier, der in dem Stall stand, attackiert. Der 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Brust- und Bauchbereich.Er wurde nach der notärztlichen Versorgung vor Ort mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Waidhofen an der Thaya gebracht.