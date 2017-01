Am Weg zur Jahreshauptversammlung Zwei Florianis überfahren: Beide im Spital

Reh sprang auf Straße Crash: Vater und 2 Söhne landen mit Auto am Dach

Fahrzeug zerfetzt Pkw prallt gegen Brückengeländer: Lenker verletzt

Bei eisigen Temperaturen und einer rutschigen Fahrbahn kam der Lenker kurz nach einem Kreuzungsbereich auf der B33 in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern, schlitterte über einen Parkplatz und krachte in Folge gegen eine Böschung.Das Auto überschlug sich und landete am Dach. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Windschutzscheibe aus dem Wagen gerissen, der Insasse teils aus dem Fahrzeug geschleudert und unter seiner Motorhaube eingeklemmt.Um den Lenker zu befreien, hoben die alarmierten Florianis aus Rossatz und Mautern den Pkw mit einem hydraulischen Rettungsgerät im Vorderbereich an und packelten ihn schließlich mit massiven Holzblöcken auf, sodass der unter dem Fahrzeug liegende Verletzte mit Hilfe einer Vakuummatratze stabilisert, hervorgezogen und der Notärztin aus Krems übergeben werden konnte. Er wurde ins Spital nach Krems gebracht.Das demolierte Fahrzeug wurde anschließend wieder auf die Räder gestellt und einem Angehörigen des Opfers übergeben.