Nach mehreren Überschlägen landete der Wagen in einer Wiese. (Foto: FF Viehdorf)

Das 31-jährige Unfallopfer wurde nach dem Überschlag vom Notarzt des Roten Kreuzes erstversorgt und danach in die Landesklinik Amstetten gebracht. Dort wurden so schwere Verletzungen festgestellt, dass der Mann zur weiteren Behandlung in die Unfallklinik nach Linz überstellt werden musste.