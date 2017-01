Leonie wünscht sich so sehr, ihre geliebte Shaba bald wieder in den Arm zu nehmen. (Foto: privat)

Leonie wünscht sich so sehr, ihre geliebte Shaba bald wieder in den Arm zu nehmen. (Foto: privat)

Shaba ist ein Schäfermischlings-Weibchen, das immer in Sichtweite ihres Herrchens ist. Doch am 29. Dezember geriet sie durch eine laute Knallerei am Treppelweg plötzlich in Panik und lief davon. Seither haben Roland und Alexandra Hepter und ihre Tochter Leonie (10) keine Spur mehr von Shaba. Alle Suchaktionen waren vergebens, vor allem Leonie ist fix und fertig.Die Familie hat den Vierbeiner bei der Polizei bereits als vermisst gemeldet und hofft nun auf Hilfe der Klosterneuburger Bevölkerung. Sollte die Hündin gesichtet werden: 0676/5049302