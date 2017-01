Auf der A1 Lkw-Crash sorgte für Stauchaos

Weil sein Navi ihn in die schmale Himbergerstraße in Hochegg lotste und er nicht mehr um die enge Kurve kam, saß ein Lkw-Fahrer am Montagvormittag ausweglos in der Falle. Hinzu kam noch, dass der Asphalt zum Teil von Glatteis überzogen war. Der tonnenschwere Sattelschlepper drohte dadurch in ein Wohnhaus zu rutschen.Die Freiwillige Feuerwehr Hochegg sicherte den Lkw zuerst mit Keilen gegen das Abrollen. Anschließend wurde er mit einer Seilwinde gerade gezogen und geborgen. Der Lenker konnte anschließend seine Fahrt auf der richtigen Route fortsetzen.