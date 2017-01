Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Klaffende Fleischwunden, die von einer gnadenlosen Attacke im Häf’n zeugen – das Bild ihres Sohnes macht Manuela H. fassungslos. Dass ihr Dominik am Telefon nur noch bitterlich weint, zerreißt der Wienerin beinahe das Herz. Ihr Bub wurde unlängst hinter Gittern Opfer von zwei brutalen Mithäftlingen."Sie haben meinem Dominik mit Rasierklingen das Wort 'Hure' in den Rücken geschnitten", schildert die verzweifelte Mutter. "Ich bin nervlich völlig am Ende. Er kann im Sommer nie wieder ohne T-Shirt gehen, weil er von Narben übersät bleiben wird."Trotz seiner jugendlichen 24 Jahre hat Dominik P. neben den körperlichen bereits zahlreiche seelische Schrammen: "Sein Vater wurde in Linz vor zehn Jahren erstochen. Dominik fand daraufhin falsche Freunde, geriet auf die schiefe Bahn – und ist nun wegen Einbruchsdelikten in Hirtenberg", so Manuela H.Dass Dominik P. dort derart übel zugerichtet wurde, erschüttert auch den Gefängnis-Chef: "Ich mache diesen Job seit 38 Jahren – so etwas habe ich noch nicht gesehen. Aus Angst und Scham hat sich der Häftling uns leider erst nach einigen Tagen anvertraut. Da konnten Ärzte die Wunden nicht mehr nähen, sondern nur noch verbinden", sagt Alfred Steinacher."Wir kennen einen mutmaßlichen Täter und haben ihn von den anderen abgesondert. Dem Opfer wurde die Verlegung in ein anderes Gefängnis angeboten", so der Anstaltsleiter. Gegen den Übeltäter, der laut "Heute"-Infos wegen Raubes einsitzt, ermittelt nun der Staatsanwalt.Mama Manuela hat indes nur einen Wunsch: "Ich hoffe, dass Dominik anständig versorgt wird. Er hat starke Schmerzen."