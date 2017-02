Der verletzte Mann musste per Heli abtransportiert werden. (Foto: einsatzdoku.at)

Über einige hundert Meter stürzte heute ein Wiener (30) beim Geischlägerhaus am Hochkar ab. Trotz einer schweren Kopfverletzung versuchte sich der Mann noch selbst in Sicherheit zu bringen, setzte aber dann doch einen Notruf ab. Der Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Spital nach Waidhofen an der Ybbs.