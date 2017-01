Bei Asylheim Neulengbach Drogen und Spritzen auf Straße

1 Kilo Heroin gebunkert Flüchtling hatte 75.000 € und Drogen

"Grasgeflüster" im Raum St. Pölten: Ein Hinweis, längere Ermittlungen und die Exektuive schlug zu: 2993 Gramm getrocknete Cannabis-Blüten, 149 Setzlinge, ein halbes Gramm Cannabis-Harz, Blätter, Stängel und Blüten, die in 1281 Milliliter hochprozentigem Alkohol eingelegt waren und insgesamt 34.300 Euro wurden im Keller des 40-Jährigen gefunden.Bei der Einvernahme war der Mann geständig, gab aber an, lediglich für den Anbau zuständig gewesen zu sein. Zwei Wiener, mit denen er die Plantage gemeinsam betrieben haben soll, hätten die Drogen anschließend verkauft.Noch am selben Tag wurden die Wohnungen der beiden Kommilitonen (33 und 36) durchsucht. Und auch dort wurde man fündig: Bares und große Mengen an Suchtgift wurden sichergestellt.Insgesamt soll das Trio über einen Zeitraum von zwei Jahren fünf Chargen mit rund 600 Cannabispflanzen angebaut haben. 5300 Blüten sollen dabei geerntet worden sein. 2300 Gramm davon wurden verkauft.Das Trio wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.