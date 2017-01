Reanimationsversuche blieben erfolglos. (Foto: Thomas Lenger)

Ein Mann dürfte nach einem Lokalbesuch in der Nacht stark alkoholisiertem gewesen sein. In diesem Zustand machte er sich auf den Heimweg. Dort kam er aber nie an. Er wurde heute Morgen im Bachbett des Laaber Bach gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte und der Notarzt versuchten noch, den Mann zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg.Bereits in der Nacht dürfte er über die steile Böschung gestürzt sein und im Bach ertrunken sein, bestätigt auch die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Vermutlich wollte der Mann seine Notdurft verrichten, als er den Halt verlor und im Bachbett zum Liegen kam. „Derzeit gehen wir davon aus, dass der Mann ertrunken ist“, so Johann Baumschlager vom LPD. Der Unbekannte soll direkt aus Laab am Walde sein.