Tragischer Unfall Mann stieg nach Crash aus Auto und fiel in Teich – tot

BILDER DES TAGES "Und wie lauten deine Nuklear-Codes?" Imitatoren von Neo-US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un fahren in Hongkong gemeinsam U-Bahn. (Foto: Reuters)

Der Wild-West-Auftritt eines 72-Jährigen in der Stoßgasse 9 ist das Gesprächsthema in St. Pölten. Wie berichtet, hatte Heinz V. Stimmen gehört, aus dem Bett mit einem Gewehr durch seine geschlossene Wohnungstüre und Fenster geschossen. "Ich bin froh, dass niemand verletzt ist", so Nachbar Stevan V. (67) und zeigt auf die Einschusslöcher in seiner Küchenwand."Er war unscheinbar, fuhr einen Mercedes-Kombi", rätselt Darka M. (68), sie wohnt einen Stock tiefer. Heinz V., zurzeit im Spital Mauer, besitzt fünf Langwaffen und eine Gaspistole. Alle legal und sogar registriert – auch ohne Waffenschein.