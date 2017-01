Zwei Schwerverletzte Kleintransporter prallte frontal gegen Baum

Aus sieben Metern Höhe Frau (24) stürzte von Dach – schwer verletzt

Tragödie in Baden Frau von Güterzug erfasst und getötet

Der Mann fuhr erst rückwärts über eine Straße, danach über die Böschung, als das Auto schließlich von einem Baum gebremst wurde. Beim Aussteigen aus dem beschädigten Pkw passierte das Unglück: Der 68-Jährige stieg aus und fiel rund zwei Meter tief in das Teichwasser, das aufgrund des permanent einlaufenden Wassers nicht gefroren war.Ein nach der Alarmierung zur Personensuche als erster am Einsatzort eintreffender Floriani fand den Mann reglos im Wasser treibend. Er wurde mit der Rettung ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht. Alle Mühen waren jedoch vergebens. Der 68-Jährige starb am Folgetag – heute Mittwoch – in den Morgenstunden im Spital.