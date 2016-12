Die Ruhe vor dem Sturm: Kurz vor 6 Uhr in der SCS (Foto: Daniel Schaler)

Es war das erwartete Spektakel: Hunderte Menschen stürmten auch in der SCS bei Vösendorf (Bezirk Mödling) den Elektro-Riesen, um an ein stark verbilligtes Produkt zu gelangen. Viele Kunden zeigten sich danach mit strahlenden Gesichtern, einige jedoch betrübt – sie hatten nicht mehr den gewünschten Artikel zum Sonderpreis bekommen.Mehr darüber in Kürze +++